Stiri pe aceeasi tema

- Premierul pakistanez Imran Khan a cerut vineri in fata Adunarii Generale a ONU ca islamofobia sa fie combatuta si a criticat saptamanalul francez Charlie Hebdo intr-un discurs inregistrat in urma cu cateva zile si fara nicio legatura aparenta cu atacul din aceeasi zi de la Paris, informeaza AFP preluat…

- Doua persoane au fost ranite in atacul cu arma alba comis vineri in apropierea fostului sediu al saptamanalului Charlie Hebdo din Paris, insa viata niciuneia dintre ele nu este in pericol, a anuntat premierul francez Jean Castex, transmite Reuters potrivit Agerpres. Cele doua persoane sunt jurnalisti…

- Cel puțin doua persoane au fost injunghiate vineri la Paris, in apropiere de fostul sediu al revistei Charlie Hebdo, scrie site-ul televiziunii franceze Bfmtv.fr. Doi suspecți au fost arestați, iar Parchetul Antitero a deschis o ancheta. Ținta unui atac terorist in 2015, redacția revistei primise iarași…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si-a exprimat vineri, pe Twitter, "deplina solidaritate cu poporul francez" dupa atacul cu arma alba de la Paris, din apropierea fostului sediu al saptamanalului satiric Charlie Hebdo, care s-a soldat cu cel putin doi raniti, relateaza AFP. "Toate gandurile…

- Cel putin patru persoane au fost ranite intr-un atac cu arma alba comis vineri in apropierea fostului sediu al publicatiei satirice Charlie Hebdo, tinta unui atac terorist in 2015, a anuntat premierul francez Jean Castex, citat de AFP si DPA. El a adaugat ca a convocat o reuniune de urgenta a executivului.…

- Potrivit Le Figaro, Franta a inregistrat 2.238 de cazuri noi de coronavirus si 22 de decese in ultimele 24 de ore, a anuntat marti seara Directia Generala de Sanatate (DGS) de la Paris. Numarul total al persoanelor decedate de Covid-19 in Franta a ajuns la 30.451. In prezent, in spitalele din Franta…

- Noi restricții in Paris. Masca a devenit obligatorie in zonele deschise aglomerate. Un alt mare oras turistic anunta o noua restrictie in criza de coronavirus, respectiv obligatia de a purta masca de protectie in zonele aglomerate. Masura se aplica la Paris. Noua masura a autoritatilor franceze urmeaza…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat vineri viitoarele etape-cheie ale iesirii din izolare a Regatului Unit si si-a exprimat speranta unei ”reveniri la normal cel mai devreme incepand din noiembrie, poate la timp de Craciun”, relateaza AFP.Regatu Unit inregistreaza 45.000 de morti din…