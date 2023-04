ONU: populația Indiei o va depăși pe cea a Chinei în această săptămână India va depași China și va deveni cea mai populata țara din lume pana la sfarșitul acestei saptamani, a anunțat Organizația Națiunilor Unite, potrivit BBC. Populația Indiei ar urma sa ajunga la 1.425.775.850 de persoane pana la sfarșitul lunii aprilie, arata noile informații. Saptamana trecuta, un alt organism al ONU a prezis ca India va […] Articolul ONU: populația Indiei o va depași pe cea a Chinei in aceasta saptamana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- ONU: populația Indiei o va depași pe cea a Chinei in aceasta saptamana. Ar urma sa ajunga la 1,42 miliarde de persoane. India va depași China și va deveni cea mai populata țara din lume pana la sfarșitul acestei saptamani, a anunțat Organizația Națiunilor Unite, potrivit BBC.

