- Emmanuel Macron cere trimiterea unei misiuni internationale sub egida ONU in regiunea chineza Xinjiang, ”pentru a tine seama de ingrijorarile” comunitatii internationale cu privire la situatia uigurilor, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Drepturile fundamentale nu sunt o idee occidentala…

- ​Statele Unite au proclamat unilateral în cursul noptii de sâmbata spre duminica, ca sanctiunile Natiunilor Unite contra Iranului sunt din nou în vigoare si au promis sa îi pedepseasca pe cei care le încalca, într-un gest care risca sa mareasca izolarea lor, dar si…

- China trebuie sa construiasca o "fortareata inexpugnabila" pentru a mentine stabilitatea in Tibet, a proteja unitatea nationala si a educa masele in lupta impotriva "separatismului", le-a spus presedinte Xi Jinping liderilor de rang inalt ai Partidului comunist, relateaza sambata media de stat, preluate…

- Statele Unite nu au dreptul sa declanseze mecanismul de reimpunere a tuturor sanctiunilor ONU cu privire la Iran, sustine ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif intr-o scrisoare adresata Natiunilor Unite in care solicita membrilor Consiliului de Securitate sa respinga initiativa Washingtonului,…

- Atacul american cu drona din luna ianuarie care l-a ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani si alte noua persoane a reprezentat o incalcare a legislatiei internationale, a afirmat luni un investigator pentru drepturile omului al Natiunilor Unite, transmite Reuters potrivit news.ro.Statele…

- 17 potentiale vaccinuri impotriva noului coronavirus se afla in prezent in etapa testelor clinice pe oameni, a precizat Organizatia Mondiala a Sanatatii. Cel mai avansat vaccin impotriva COVID-19 este in Marea Britanie.

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite a publicat recomandari referitoare la conditiile de aprobare a unui vaccin pentru Covid-19, afirmand ca vaccinul trebuie sa previna sau sa reduca severitatea bolii la cel putin 50% dintre persoanele vaccinate, transmite Reuters,…