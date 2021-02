Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a depasit pragul de 15 milioane de persoane vaccinate impotriva COVID-19, astfel ca guvernul si-a indeplinit obiectivul de a vaccina cele mai vulnerabile categorii pana la mijlocul lunii februarie, au anuntat duminica premierul Boris Johnson si ministrul Sanatatii, Matt Hancock, relateaza…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs vineri seara in zona de frontiera dintre Tadjikistan si regiunea Xinjiang din China, conform Centrului German pentru Geostiinte (GFZ), citat de agentia Reuters, potrivit AGERPRES. Seismul a avut loc la o adancime de 86 de kilometri, potrivit GFZ.…

- SUA si aliatii lor occidentali sunt tot mai preocupati in privinta cooperarii in crestere intre Rusia si China in domenii de interes comun, a declarat miercuri comandantul suprem al fortelor aliate din Europa (SACEUR), generalul american Tod Wolters, relateaza Reuters. Pentagonul a pus contracararea…

- Administratia de la Beijing a avertizat, marti, Washingtonul sa nu depaseasca „liniile rosii”, în contextul în care noul secretar de Stat american, Antony Blinken, a declarat ca „cea mai semnificativa provocare” la adresa Statelor Unite este China.„Nu…

- America înca mai are de înfruntat „13 zile de pericol” înainte de plecarea efectiva a lui Donald Trump de la Casa Alba, care și-a provocat susținatorii sa comita un veritabil act de insurecție, prin luarea cu asalt a Capitoliului, chiar în momentul în care Congresul…

- O licitatie care ar trebui sa decida cine va construi o noua unitate la o centrala nucleara din Cehia ar putea fi intarziata dupa ce serviciile de securitate si partidele de opozitie au exprimat ingrijorari in legatura cu o posibila participare a unor ofertanti din China si Rusia, potrivit unor oficiali,…