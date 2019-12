Stiri pe aceeasi tema

- Ziua internationala a muntilor, celebrata la 11 decembrie, a fost proclamata in 2003 de Adunarea Generala a ONU prin Rezolutia 57/245 si urmareste sa incurajeze comunitatea internationala de a organiza evenimente la toate nivelurile pentru a sublinia importanta dezvoltarii durabile a zonei montane.…

- Ziua internationala a aviatiei civile este marcata in fiecare an la 7 decembrie, scrie agerpres.ro.A fost stabilita, in 1994, de catre Organizatia Internationala a Aviatiei Civile ICAO , prin rezolutia A29 1, cu prilejul aniversarii a 50 de ani de la crearea organizatiei. In 1996, aceasta zi a fost…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat joi o rezoluție fara caracter obligatoriu cu o majoritate foarte mare, ca în fiecare an din 1991 încoace, cerând Statelor Unite sa ridice embargoul economic și financiar impus Cubei, informeaza AFP.Doar trei țari au votat împotriva rezoluției…

- Activitați desfașurate de ISU Vrancea cu ocazia Zilei Internationale pentru Reducerea Riscurilor Dezastrelor Naturale Ziua de 13 octombrie a fost instituita drept Ziua Internationala pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, prin Rezolutia nr. 64/200, din 21 decembrie 2009, adoptata de Adunarea…

- Mariana, prima sotie a lui Nicolae Guta, a avut parte de o vacanta de vis zilele trecute, atunci cand a mers in Israel. Si-a facut o multime de fotografii, iar in toate apare cu zambetul pe buze, bucurandu-se de timpul petrecut peste hotare.

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut luni, 23 septembrie 2019, o intrevedere cu David Harris, presedintele American Jewish Committee, in contextul vizitei de lucru pe care o efectueaza in SUA. In cadrul convorbirilor, prim ministrul Viorica Dancila a evidentiat importanta pe care Parteneriatul…

- Carlos Fortes (24 de ani) a fost dat afara de catre Victor Pițurca și și-a gasit rapid echipa in Israel, dar lucrurile au luat o intorsatura nefavorabila pentru fotbalistul portughez. Acesta s-a deplasat degeaba in Israel, unde ar fi trebuit sa semneze cu FC Ashdod, ocupanta locului 6 (DETALII AICI).…