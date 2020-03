Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 ''ameninta intreaga omenire'', a declarat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, lansand un ''Plan de raspuns umanitar global'', care se va intinde pana in decembrie, insotit de un apel la donatii in valoare de doua miliarde de dolari,…

- Pandemia covid-19 ”ameninta intreaga omenire”, a avertizat miercuri secretarul general al ONU Antonio Guterres, care a lansat un ”plan de raspuns umanitar mondial” - pana in decembrie - si un apel la donatii in valoare de doua miliarde de dolari, relateaza AFP.

- Peste 1,8 miliarde de persoane erau marti in izolare sau in carantina in intreaga lume din cauza noului coronavirus, a carui raspandire se accelereaza si seamana haos pe toate continentele. Pandemia de coronavirus „se accelereaza", dar traiectoria sa poate fi modificata, a apreciat luni Organizatia…

- „Stati acasa”, „Izolati-va”: sunt doua dintre recomandarile raspandite intens pe toate canalele pentru a evita contactele cu ceilalti si extinderea pandemiei de coronavirus, care loveste dur in aceste zile Italia.

- Pandemia de coronavirus a omorat peste 9.020 de oameni in intreaga lume, conform unui bilant alcatuit de AFP, joi. Joi, la ora 11.00 GMT erau inregistrate 9.020 de decese, in Europa (4.134) si Asia (3.416). Prin urmare, Europa este continentul in care pandemia progreseaza cel mai rapid, noteaza AFP.…

- Plecat dintr-o piața de pește din China, noul coronavirus s-a raspandit in 159 de țari și teritorii, in circa trei luni. In total, in intreaga lume, au fost confirmate peste 198.600 de cazur de infecție cu COVID-19. Aproape 8.000 de oameni au murit, in timp ce peste 82.770 s-au vindecat.Citește…

- O analiza realizata de CNN arata ca aceasta pandemie de coronavirus pare sa scoata tot ce este mai rau in ființa umana, zilnic fiind raportate cazuri de violența in spațiile publice: magazine, pe strazi. Potrivit analizei realizate de CNN, pandemia de coronavirus are efecte alarmante și in comportamentul…

- Romania nu este pregatita pentru Coronavirus. La una dintre cele mai mari companii, care pastreaza medicamentele pentru o eventuala epidemie a unui virus in Romania, este stoc zero. Ministrul Sanatatii a declarat aseara in cadrul unei conferinte de presa ca se lucreaza la foc continuu pentru refacerea…