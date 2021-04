Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, aliații din cadrul NATO au luat decizia de a incepe retragerea fortelor lor angajate in misiunea din Afganistan, dupa doua decenii de razboi sfașietor in aceasta țara. Retragerea istorica din Afganistan va incepe cu data de 1 mai 2021 și se va incheia pana pe 11 septembrie 2021.…

- Este momentul ca trupele americane din Afganistan sa se intoarca acasa. Aceasta este fraza cheie pe care președintele Joe Biden o va rosti in aceasta seara, potrivit unui fragment din discursul pe care il va susține la Casa Alba.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anuntat miercuri numirea diplomatului francez Jean Arnault in functia de emisar special pentru Afganistan si regiunea inconjuratoare, inaintea negocierilor de pace de la Moscova din aceasta saptamana, informeaza joi AFP preluat de agerpres. Guterres…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anuntat miercuri numirea diplomatului francez Jean Arnault in functia de emisar special pentru Afganistan si regiunea inconjuratoare, inaintea negocierilor de pace de la Moscova din aceasta saptamana, informeaza joi AFP. Guterres i-a cerut…

- Talibanii au cerut duminica retragerea tuturor fortelor internationale din Afganistan conform calendarului specificat in acordul de la Doha, informeaza luni dpa preluat de agerpres. Gruparea militanta a emis o declaratie pentru a marca prima aniversare a acordului de pace semnat cu SUA in Qatar,…

- Ministrii Apararii din statele membre NATO nu au luat nicio decizie privind viitorul prezentei militare in Afganistan, dar au stabilit extinderea misiunii de instruire din Irak, anunta secretarul general al...

- Tortura si maltratarea detinutilor inchisi pentru fapte legate de terorism continua sa se mentina la un nivel ridicat in centrele de detentie administrate de guvernul afgan, informeaza Misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA) intr-un raport dat publicitatii miercuri,

- Tortura si maltratarea detinutilor inchisi pentru fapte legate de terorism continua sa se mentina la un nivel ridicat in centrele de detentie administrate de guvernul afgan, informeaza Misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA) intr-un raport dat publicitatii miercuri,