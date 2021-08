Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) a cerut, marti, Poloniei sa primeasca un grup de imigranti din Orientul Mijlociu care sunt blocati de doua saptamani la frontiera cu Belarus.

- Lituania a anuntat luni, ca in septembrie 2022 va finaliza ridicarea gardului cu o lungime de 508 km la frontiera sa cu Belarus, masura menita sa opreasca migrantii, care in acest an au venit in numar mare de pe teritoriul Belarus

- Polonia va construi un gard de-a lungul frontierei sale cu Belarus, a anuntat luni ministrul polonez al apararii Mariusz Blaszczak, in scopul stoparii migrantilor care in acest an au venit in numar mare dinspre teritoriul belarus.

- Ucraina a trimis peste 38 de tone de sarma ghimpata in Lituania, tara baltica din UE care s-a confruntat cu mii de treceri ilegale ale frontierei din tara vecina Belarus, relateaza dpa. Livrarea de "ajutor umanitar" este menita sa ajute Lituania sa asigure securitatea frontierei sale, a precizat joi…

- Irakul a repatriat din Belarus 370 de migranti blocati la frontiera cu Lituania, a declarat miercuri o sursa guvernamentala pentru AFP, abordand tema relatiilor tensionate intre Minsk si Uniunea Europeana. Saptamana trecuta, Bagdadul a anuntat suspendarea 'temporara' a zborurilor sale spre…

- Autoritațile de la Minsk duc la ora actuala un «razboi hibrid» cu Uniunea Europeana cu ajutorul migranților ilegali, a declarat ministrul adjunct de Interne al Poloniei, Maciej Wasik, la postul polonez de televiziune Telewizja wPolsce. «In ultimele zile, a spus oficialul polonez, am constatat un aflux…

- Atleta belarusa Krystsina Tsimanouskaya, care a fost forțata sa renunțe la participarea la JO 2020 și sa paraseasca Tokyo, este în siguranța în capitala Japoniei. Salvarea ei poate veni de la doua state europene care au anunțat deja ca vor sa-i ofere viza. ”Reprezentanti ai…

- Ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei Gabrielius Landsbergis a cerut refugiaților din Orientul Mijlociu și Asia sa caute cai legale de imigrare in țarile Uniunii Europene (UE). Acest lucru a fost relatat de canalul Telegram Baltnews. Potrivit acestuia, trecerea ilegala a granițelor țarilor UE cu…