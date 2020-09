Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 22 sept - Sputnik. Lumea de astazi are nevoie de intrajutorare și cooperare reciproca, a declarat ministrul rus de Externe Sergei Lavrov intr-un mesaj video adresat in numele țarilor CTSC, in cadrul Adunarii Generale a ONU. ”Din pacate, astazi conflictele armate continua sa se dezlanțuie…

- CHIȘINAU, 22 sept - Sputnik. Lumea de astazi are nevoie de intrajutorare și cooperare reciproca, a declarat ministrul rus de Externe Sergei Lavrov intr-un mesaj video adresat in numele țarilor CTSC, in cadrul Adunarii Generale a ONU. ”Din pacate, astazi conflictele armate continua sa se dezlanțuie…

- Kuweitul a anuntat joi la ONU o contributie de 20 de milioane de dolari ca ajutorul umanitar pentru Yemen, la doua zile dupa ce Natiunile Unite i-au cerut in mod ferm sa isi onoreze angajamentele, transmite AFP citand surse diplomatice. Anuntul a fost facut in timpul unei videoconferinte cu usile inchise…

- Rusia si China au votat vineri impotriva unui proiect de rezolutie germano-belgian privind mentinerea ajutorului umanitar transfrontalier in Siria si pe care doresc sa-l reduca impotriva recomandarilor celorlalti 13 membri ai Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP. Potrivit unor surse diplomatice,…

- Rusia si China au votat vineri impotriva unui proiect de rezolutie germano-belgian privind mentinerea ajutorului umanitar transfrontalier in Siria si pe care doresc sa-l reduca impotriva recomandarilor celorlalti 13 membri ai Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Potrivit…

- Rusia si China s-au opus marti prin veto in Consiliul de Securitate al ONU unei prelungiri cu un an si prin doua puncte de intrare in Siria a ajutorului umanitar transfrontalier acordat populatiei din aceasta tara, au anuntat diplomati, relateaza AFP. In cursul negocierilor, Rusia a cerut…

- Tunisia si Franta au inaintat Consiliului de Securitate o noua versiune a proiectului de rezolutie ce sustine apelul secretarului general al ONU din luna martie de a se pune capat ostilitatilor intre tarile aflate in conflict pentru a facilita combaterea pandemiei de COVID-19, informeaza marti AFP.…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres s-a exprimat joi in favoarea unei "reinventari" a lumii afectate de pandemia COVID-19 care sa aiba mai mult multilateralism, in speranta organizarii unui summit cu participarea celor cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate in septembrie, care sa…