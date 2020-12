Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU a cerut marti plecarea mercenarilor si a luptatorilor straini din Libia, intr-o declaratie unanima care a inclus si Rusia, tara suspectata ca ar fi acoperit trimiterea in Libia a paramilitarilor din grupul privat rus Wagner, transmite AFP. In aceasta declaratie, cei 15…

- Actualul emisar al ONU pentru Orientul Mijlociu, bulgarul Nicolai Mladenov, urmeaza sa devina noul mediator al ONU pentru Libia dupa ce Africa a renuntat la functie si dupa mai mult de opt luni de disensiuni pe subiect in cadrul Consiliului de Securitate, informeaza AFP citand surse diplomatice.…

- Actualul emisar al ONU pentru Orientul Mijlociu, bulgarul Nicolai Mladenov, urmeaza sa devina noul mediator al ONU pentru Libia dupa ce Africa a renuntat la functie si dupa mai mult de opt luni de disensiuni pe subiect in cadrul Consiliului de Securitate, informeaza AFP citand surse diplomatice.…

- ​Unele dintre mai mari dorințe ale românilor dupa 1990 au fost aderarea României la NATO și la Uniunea Europeana. România se afla astazi în clubul democrațiilor euro-atlantice deoarece românii le-au cerut acest lucru politicienilor, chiar și atunci când la București…

- Dupa cum relateaza agenția de presa AZERTAC, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a susținut un discurs in fața Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, ale carei lucrari au loc la New York in aceste zile. Comentatori au subliniat tonul ferm prin care șeful statului azer a denunțat…

- Ambasadorul chinez la ONU Zhang Jun a atacat in mod foarte virulent Statele Unite, care au acuzat din nou China ca este vinovata de raspandirea covid-19, intr-o videoconferinta a Consiliului de Securitate al ONU pe tema viitorului guvrnantei mondiale, la care au participat mai musti sefi de stat si…

- O reforma a Consiliului de Securitate al ONU, înghețat în componența sa din cel de-al doilea razboi mondial, a fost solicitata mai mult ca niciodata în aceasta saptamâna la Adunarea generala anuala a Organizației, dar cu puține speranțe de progrese în situația în…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a declarat astazi, in deschiderea sesiunii anuale a Adunarii Generale a ONU, ca in contextul pandemiei de COVID-19, lumea are nevoie de „un armistitiu mondial pentru a stinge conflictele calde“. De asemenea, in acelasi timp trebuie sa faca „totul pentru a…