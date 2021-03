Stiri pe aceeasi tema

- Numarul posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice in luna decembrie a ajuns la 1,25 milioane locuri (1.249.624), dupa ce doar in ultima luna din 2020 statul a mai adaugat 4.000 de angajați in sectorul public, arata datele analizate de Profit.ro. Jurnaliștii Profit.ro releteaza ca,…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marți, 19 ianuarie, Elvetia la plata de daune morale catre o femeie din Romania, pentru ca i-a aplicat o amenda prea mare pentru cersetorie, pe un drum public din Geneva. Tanara sancționata este nascuta in anul 1992, este cetațean roman și…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marti Elvetia pentru ca a aplicat o amenda mare unei cersetoare din România, pentru cersetorie pe un drum public din Geneva, informeaza AFP și Agerpres.„CEDO apreciaza ca sanctiunea aplicata reclamantei nu constituia o…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), a decis marți caautoritațile elvețiene au incalcat mai multe articole din Convenția pentru drepturile omului atunci cand au amendat-o pe Violeta Sibianca Lacatuș, o romanca analfabeta care cerșea la Geneva, scrie ziare.com , care preia informații din comunicatul…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marti Elvetia pentru ca a aplicat o amenda mare unei cersetoare din Romania, pentru cersetorie pe un drum public din Geneva, informeaza AFP.

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marti Elvetia pentru ca a aplicat o amenda mare unei cersetoare din Romania, pentru cersetorie pe un drum public din Geneva, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "CEDO apreciaza ca sanctiunea aplicata reclamantei nu constituia o masura proportionala…

- Avioane militare ale coalitiei conduse de Arabia Saudita au atacat, joi, pozitii ale insurgentilor huthi din capitala Yemenului, Sanaa, in replica la atacurile comise miercuri in orasul Aden, afirma surse...

- Explozii puternice au zguduit aeroportul din orașul port Aden din Yemen, imediat dupa aterizarea unui avion guvernamental, care transporta membri ai noului guvern intorși din Arabia Saudita. Au fost ucise cel puțin cinci persoane și alte zeci au fost ranite, a declarat o sursa din aparatul de securitate…