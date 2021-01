ONU: Consiliul de Securitate a aprobat numirea noului mediator pentru Libia, Jan Kubis

Consiliul de Securitate al ONU a aprobat vineri numirea experimentatului diplomat Jan Kubis in functia de emisar al ONU pentru Libia, la aproape un an dupa demisia ultimului mediator, informeaza Reuters.



Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, l-a propus pe Kubis, care ii va urma in acest post lui Ghassan Salame. Salame a renuntat la aceasta pozitie in martie anul trecut din cauza stresului. Adjunctul lui Salame, Stephanie Williams, a actionat de atunci in calitate de emisar in exercitiu.



Kubis, fost ministru slovac de externe, este in prezent coordonatorul special…