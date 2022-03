Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul purtat de Rusia in Ucraina astazi este un „esec tactic si strategic”, a declarat luni, in Consiliul de Securitate al ONU, ministrul polonez de Externe Zbigniew Rau, a carui tara prezideaza in 2022 Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), relateaza AFP.

- Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, a prezentat vineri, in Consiliul de Securitate al ONU, acuzațiile Kremlinului potrivit carora Ucraina și SUA ar fi pus la cale un complot pentru raspandirea unor agenți patogeni cu ajutorul pasarilor migratoare, liliecilor și insectelor. Discursul sau a fost…

- Ministerul ucrainean al Sanatatii a anuntat ca 352 de civili, dintre care 14 copii, au fost ucisi de la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, relateaza Agerpres, conform Reuters, citate de g4media.ro. Duminica, ministerul de la Kiev a mai informat ca au fost ranite 1.684 de persoane, dintre care…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy, a indemnat țarile lumii sa lase Rusia fara drept de vot in Consiliul de Securitate al ONU și a declarat ca acțiunile Rusiei se apropie de „genocid”, transmit Reuters și AFP. „Aceasta este teroare. Vor bombarda și mai mult orașele noastre ucrainene, ne vor…

- Sursa foto: Twitter / NATO eFP Battlegroup Lithuania Razboiul din Ucraina continua a doua zi cu explozii puternice in Kiev și in jurul capitalei Ucrainei, semnalate de reporterii CNN . Casa Alba a condamnat Rusia pentru civilii de la Cernobil care ar fi fost luați ostatici de forțele ruse, conform…

- Ambasadorul Rusiei la ONU Vasili Nebenzia a incercat sa justifice, in Consiliul de Securitate al ONU, decizia tarii sale de a ataca Ucraina. Inaltul oficial a spus ca obiectivul acestei „operatiuni speciale” este de „a proteja persoanele care de opt ani de zile sufera un genocid din partea regimului…

- Consiliul de Securitate ucrainean cere miercuri instaurarea starii de urgenta in Ucraina pe fondul unor temeri cu privire la o invazie rusa iminenta, relateaza AFP. ”Parlamentul ucrainean trebuie sa adopte aceasta decizie in 48 de ore”, a anuntat, la finalul unei reuniuni a organismului, secretarul…

- Rusia si SUA s-au infruntat luni in Consiliul de Securitate al ONU pe tema trupelor comasate de Moscova in apropiere de frontiera cu Ucraina, tarile occidentale intensificandu-si eforturile diplomatice pentru a evita declansarea unui conflict militar, relateaza AFP. Chiar inaintea ca reuniunea…