ONU a prelungit cu un an mandatul misiunii sale de pace în Liban ONU a prelungit joi cu un an misiunea sa de pace in Liban (FINUL), fara a efectua mari modificari in ce priveste mandatul acesteia, transmite agentia EFE. Misiunea, a carei activitate de garantare a pacii la frontiera dintre Liban si Israel a inceput in 1978, numara in prezent circa 10.500 de soldati din 41 de tari. Dupa mai multe saptamani de negocieri, Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a aprobat joi cu unanimitate o rezolutie care extinde mandatul FINUL pana la 31 august 2019. "Castile albastre" vor continua sa monitorizeze sudul Libanului si sa colaboreze cu fortele armate ale tarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

