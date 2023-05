Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 28,51%, in primele trei luni din 2023, pana la 10.709, fata de 8.333 in aceeasi perioada din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 2.254 de…

- umarul firmelor dizolvate a crescut cu 35,56%, in primele doua luni din 2023, pana la 6.988, fata de 5.155 in aceeasi perioada din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) si preluate de Agerpres. Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti,…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 35,56%, in primele doua luni din 2023, pana la 6.988, fata de 5.155 in aceeasi perioada din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti,…

- Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a crescut, in primele doua luni din 2023, cu 7,9%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 25.626, din care 17.288 societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului…

- Un numar de 5.511 de firme au fost radiate la nivel national in ianuarie 2023, cu 4,45% mai multe comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…

- Noul cod fiscal intrat parțial in vigoare din august anului trecut, la care s-au adaugat criza energetica și inflația galopanta iși arata colții. Potrivit ONRC, in luna ianuarie, numarul firmelor dizolvate a crescut cu aproape 50 de procente și asta nu e tot, caci abia la finalul anului vom constata…

- 5.511 de firme au fost radiate la nivel national in ianuarie 2023 , cu 4,45% mai multe comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti – 856 (plus 17,58% fata…

- Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a crescut, in ianuarie 2023, cu 6,47%, comparativ cu prima luna din 2022, pana la 11.841, din care 7.993 societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), consultate de AGERPRES…