Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a scazut in 2020 cu 18,09 % comparativ cu anul anterior, la 109.939, din care 78.419 SRL, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului. Cele mai multe inmatriculari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti, respectiv 19.096 (plus 0,2% comparativ cu 2019), si in judetele Cluj - 5.784 (minus 11,52%), Ilfov - 5.510 (plus 5,78%) si Timis - 4.859 (minus 18,12%). La polul opus, numarul cel mai mic de inmatriculari a fost consemnat in judetele Ialomita - 799 (minus 28,79%), Covasna - 805 (minus 27,28%) si Tulcea…