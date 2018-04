ONG-urile vor fi sprijinite prin aplicaţia web redirectioneaza.ro să primească redirecţionările din impozitul pe venit Organizatia neguvernamentala independenta Code for Romania anunta lansarea aplicatiei web redirectioneaza.ro, ce vine in sprijinul ONG-urilor care colecteaza formularele 230 de redirectionare a impozitului pe venit de la sustinatorii lor. "Incurajam implicarea civica, de aceea indemnam oamenii sa devina supereroi civici. Daca ei nu pot redirectiona impozitul sau vor sa dea o mana de ajutor in plus, pot descarca formularul precompletat de pe pagina ONG-ului pe care vor sa il sustina, il printeaza in mai multe exemplare si il transmit colegilor, prietenilor si familiei si ii incurajeaza sa redirectioneze",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

