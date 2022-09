”UMB vrea tot caimacul. Dupa ce a semnat in 06.09.2022 contractele pe loturile 1 si 4 iar luni (19.09.2022) a fost declarat castigator pe celelalte doua sectoare din AutostradaA7 Buzau-Focsani, ieri (21.09.2022) a depus oferte la toate cele trei loturi de pe Bacau-Pascani si azi a ofertat complet si pe Focsani-Pascani. Tot astazi CNAIR a anuntat ca este pe primul loc si pe AutostradaA1 Lugoj-Deva lot 2. Pe langa cele (deocamdata) doua noi contracte de pe A7, UMB are inca 7 proiecte majore in executie: A0 Nord loturile 2 si 4, A3 Nadaselu-Zimbor-Poarta Salajului, DEx12 Slatina-Colonesti-Pitesti…