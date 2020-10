OnePlus a prezentat 8T, smartphone care promite încărcarea pentru o zi întreagă în 15 minute OnePlus 8T nu vine cu noutati pe partea de design, fiind un smartphone lipsit de breton, spre deosebire de noile iPhone, si cu o camera frontala perforata in coltul din stanga sus al ecranului. Bazat pe Snapdragon 865, care multe flagship-uri din 2020, OnePlus 8T vine cu un ecran de 6,55 inch cu 120Hz rata de refresh, 5G si o baterie de 4.500 mAh care se incarca cu 65W. Producatorul spune ca o incarcare completa dureaza 39 de minute, iar intr-un sfert de ora de ajunge de la 0 la 58%, ceea ce ar trebui sa fie suficient pentru o zi intreaga. Sistemul foto este compus, pe langa camera principala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

