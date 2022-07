OnePlus 10T are detaliile camerei dezvăluite înaintea lansării de pe 3 august OnePlus a confirmat deja ca are planuri pe 3 august si anume dezvaluirea lui OxygenOS 13, dar si a lui OnePlus 10T. Am avut parte de teasere, inclusiv unul detaliat pentru noul OxygenOS. Acum avem parte si de o scapare care face lumina cu privire la camera lui OnePlus 10T, despre care nu prea stiam mare lucru. Sursa care a pus mana pe aceste informatii dezvaluie faptul ca OnePlus 10T 5G va veni cu o camera tripla in spate, cu senzor principal de 50 MP Sony IMX 766. Senzorul masoara 1/1.56 inch si suporta atat stabilizare electronica, cat si optica. Pe langa camera principala 10T 5G va primi si… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

