Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana turceasca Corendon va oferi din noiembrie zone „Only Adult”, accesibile pasagerilor cu varste de peste 16 ani, pe una dintre rutele sale. Este primul transportator european care ofera acest serviciu, urmand exemplul altor companii internaționale precum AirAsia, relateaza Euronews.Ruta…

- City Fashion Week este singurul eveniment de moda din Transilvania care face parte din circuitul internațional al prezentarilor de moda din Milano, Paris, Londra si New York. City Fashion Week se intoarce la Cluj și in 2023, fiind cel mai mare eveniment de moda din Romania. Ediția din acest an se va…

- Steve Case este incantat de viteza. Mai exact, de un avion Mach 5 care va fi capabil sa ajunga de la New York la Londra in 90 de minute, de doua ori mai rapid decat Concorde și de cinci ori mai rapid decat zborurile transatlantice actuale. Dar ceea ce il entuziasmeaza cu adevarat pe Case, […] The post…

- India se pregatește sa interzica exporturile de zahar pentru prima data in ultimii 7 ani!Se așteapta ca India sa interzica fabricilor de zahar sa exporte zahar in sezonul urmator, care incepe in octombrie, oprind livrarile pentru prima data in ultimii șapte ani, deoarece lipsa ploilor a redus randamentul…

- Un „vizitator” deosebit si-a facut aparitia pe Aeroportul International Brasov-Ghimbav (AIBG): avionul de business Gulfstream G650. Un „oaspete” deosebit și-a facut apariția, zilele trecute, pe Aeroportul International Brasov-Ghimbav. Avionul de business Gulfstream G650 a aterizat pe pista aeroportului…

- Potrivit datelor publicate miercuri de firma de consultanta, preturile din Dubai au crescut vertiginos, cu 225%, de cand au atins un minim pandemic in trimestrul al treilea din 2020. Emiratul si-a pastrat coroana in clasament pentru al optulea trimestru consecutiv. Locurile doi si trei au fost ocupate…

- Prima garnitura de metrou livrata de brazilienii de la Alstom pentru Magistrala 5 va ajunge in Romania in trimestrul IV din 2023. Ultima garnitura, din cele 13 antamate, este programata sa ajuna in țara in semestrul 1 din 2024. Modelul ales este din gama celor care circula la metroul din Paris, Londra…