Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou sezon Insula Iubirii, care va avea premiera diseara, la Antena 1 si va putea fi urmarit in fiecare luni si marti, de la 20:30, vine cu o multime de surprize. Mult mai multe ispite, mult mai multe provocari si noi locatii sunt doar o parte dint

- One True Singer continua cu un nou val de lansari, odata cu cel de-al patrulea episod al show-ului. ADI, rares, Julian, Robert James Quinn, Erika, Dreea și Rose sunt concurenții ale caror piese sunt lansate in aceasta noua saptamana de OTS. Numarul concurenților continua sa scada de la un episod la…

- Al patrulea episod din „One True Singer” este disponibil pe HBO Max. Cei 10 concurenti vor avea parte de o surpriza si de o noua provocare. Emil Rengle, dansator, coregraf si castigator al emisiunii Romanii au talent ajunge in casa One True Singer si ii va invata pe concurenti cum sa se exprime prin…

- „MasterChef” 2022, la PRO TV. Dupa o lunga așteptare, show-ul culinar a inceput pe 12 ianuarie. Jurații, dar și concurenții au multe de demonstrat pe parcursul acestui sezon. Cuprins: Cine sunt jurații „MasterChef” 2022 Cand se difuzeaza „MasterChef” 2022 Cine a caștigat „MasterChef” in celelalte ediții …

- „MasterChef” 2022, la PRO TV. Dupa o lunga așteptare, show-ul culinar a inceput pe 12 ianuarie. Jurații, dar și concurenții au multe de demonstrat pe parcursul acestui sezon. UPDATE 10 martie: Competiția culinara din bucataria MasterChef continua in aceasta seara, de la 20:30. Chef Joseph Hadad, Chef…

- „Romanii au talent” 2022 a avut premiera vineri, 4 februarie, astfel ca așteptarea a luat sfarșit, iar cei mai talentați concurenți urca pe scena de la PRO TV. Concurenții s-au antrenat și sunt gata sa ofere un spectacol de neuitat, iar prezentatorii și jurații, deciși sa transforme sezonul intr-un…

- Cele mai mari premii care pot fi castigate cu "ZODIAC x 3" sunt in valoare de 300.000 de lei ldquo;ZODIAC x 3" este lozul care pune accent pe forta astrelor. Norocul, desi este schimbator, este mereu de partea celor care isi incearca sansa.Fie ca jucatorii aleg sa razuiasca propria zodie sau oricare…

- Chef Joseph Hadad a fost profund impresionat de un concurent de la „MasterChef Romania” 2022. Ce se va intampla in aceasta seara in emisiunea culinara de la PRO TV. In aceasta seara, de la 20:30, urmarim ultimele dueluri din etapa confruntarilor! Mai sunt puține locuri in bucataria MasterChef, iar concurenții…