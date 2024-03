Onanistul din Parcul Copiilor, trimis acasă de Poliția Locală Polițiștii locali au acționat in cursul zilei de astazi, in jurul orei 11.00, in zona Parcului Copiilor, unde au depistat un barbat cunoscut ca facand parte din categoria celor care savarșesc in public acte și fapte obscene, de natura sa provoace indignarea celor din jur, obișnuind sa se autosatisfaca in public. De altfel, au fost mai multe sesizari de acest gen in zona. Polițiștii locali l-au depistat in apropierea Podului Michelangelo, fiind identificat in persoana unui barbat de 37 de ani, din Charlotenburg – Timiș. De-a lungul timpul au mai existat cazuri in care astfel de persoane au fost… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

