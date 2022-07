OMV Petrom a raportat un profit de 4,6 miliarde de lei în primul semestru din 2022. Diferență colosală față de anul trecut Compania OMV Petrom a publicat joi, 28 iulie, datele financiare aferente primului semestru din 2022. Potrivit raportului, OMV Petrom a inregistat in primele patru luni ale anului 2022 un profit de 4,6 miliarde de lei. Comparativ, in primul semestru din 2021 OMV Petrom a raportat 980 de milioane de lei profit, inregistrand acum o creștere de aproape 5 ori a profitului, pe fondul creșterii prețului țițeiului și gazelor la nivel mondial. Cifra de afaceri a grupului OMV Petrom a crescut in primele șase luni ale anului cu 153%. In primul trimestru al anului, compania a raport venituri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

