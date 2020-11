Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom investeste 21 mil. euro la Petrobrazi pentru cresterea capacitatii de amestec cu biocombustibili OMV Petrom a crescut capacitatea anuala de amestec cu biocombustibili la rafinaria Petrobrazi, dupa o investitie de aproximativ 21 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei. Astfel,…

- "Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitatea sa de Administrator de Investitii al Fondul Proprietatea, in continuarea anuntului de lansare din data de 15 septembrie 2020, anunta acordul de a vinde un numar de 1,7 miliarde actiuni existente in OMV Petrom…

- "Profitul net consolidat al TBI Bank s-a cifrat la 8,2 milioane euro, conform rezultatelor neauditate ale bancii pentru prima jumatate a anului 2020, cu doar 16% sub nivelul din ​​aceeasi perioada a anului trecut, tinand cont ca TBI Bank a inregistrat un profit record in 2019, intr-o perioada neafectata…

- Planurile se pot schimba și exista multiple motive pentru care se intampla acest lucru, insa motivul principal pentru schimbarile din 2020 este binecunoscut. In contextul actual, TBI Bank și-a adaptat in aprilie nu doar modelul de business, ci și așteptarile financiare pentru intregul an. Chiar și așa,…

- OMV Petrom si Enel X vor instala 10 statii de reincarcare rapida pentru masini electrice in statiile de distributie a carburantilor din Romania, anunta reprezentantii OMV Petrom.Fiecare statie de reincarcare va avea o putere disponibila de minimum50 kWUn ciclu de incarcare de pana la 80 a bateriei unui…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est și Auchan Retail Romania, subsidiara din Romania a Auchan Retail, unul din cele mai mari grupuri mondiale de comerț alimentar, anunța acordul de extindere a parteneriatului pentru deschiderea de magazine de proximitate MyAuchan in stațiile…