OMV Petrom a investit 1,5 milioane de euro în sistemul de iluminat al rafinăriei Petrobrazi OMV Petrom a investit 1,5 milioane de euro la rafinaria Petrobrazi pentru a eficientiza sistemul de iluminat al celor zece rampe industriale unde se efectueaza descarcarea titeiului si materiilor prime si incarcarea produselor petroliere, informeaza compania intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, AGERPRES.



Potrivit sursei citate, vechiul sistem de iluminat din cadrul rampelor de aprovizionare a rafinariei a fost dezafectat, iar corpurile de iluminat conventionale au fost inlocuite cu circa o mie de corpuri noi LED.



Noul sistem de iluminat pe baza de LED va reduce… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

