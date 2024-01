OMV Petrom a inundat conductele patriei cu gaz din Algeria Un document de la Ministerul Finanțelor dezvaluite originea gazelor cumparate de OMV Petrom de la turcii de la Botaș. La finele lunii septembrie 2023, OMV Petrom a semnat un contract pentru achiziția de gaze naturale cu BOTAS , compania naționala de petrol și gaze din Turcia. Tranzacție s-a facut pentru o perioada de 18 luni, incepand cu luna octombrie 2023 și prevede achiziția a pana la 4 milioane metri cubi pe zi. Un document semnat de secretarul de stat in Ministerul Finanțelor, Gyorgy Attila, arata ca proveniența acestui gaz este Algeria. ”In urma interogarii bazelor de date disponibile la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

