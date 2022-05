OMV este interesat de preluarea diviziei de materiale termoplastice a grupului DSM Grupul austriac OMV a confirmat vineri ca va participa la cea de a doua etapa a procesului de licitatie pentru divizia de materiale termoplastice a grupului olandez DSM, o tranzactie care ar permite actionarului majoritar de la OMV Petrom sa isi extinda portofoliul in domeniul petrochimiei, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

