Omul Robertei Anastase revine la conducerea CONPET Ploiești Adunarea Generala a Acționarilor de la SC CONPET SA Ploiești a decis ieri ca actualul director general adjunct 2 Dorin Tudora sa fie noul director general al companiei, urmand ca vineri, 05.02.2021, Consiliul de Administrație sa-l numeasca in condițiile stipulate de guvernarea corporativa. Trebuie precizat ca Dorin Tudora a mai fost dircetor general la Conpet pe vremea guvernarii PDL și este un apropiat al senatoarei PSD de Prahova Roberta Anastase și al edilului liberal al Ploieștiului, Andrei Volosevici. La inceputul acestui an, Consiliul de Administrație al CONPET SA, format din Florin Cristian… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

