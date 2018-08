Omul lui Dragnea din America, investigat de procurori

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia SUA elaboreaza o ordonanta executiva prin care presedintele Donald Trump va putea impune sanctiuni strainilor care efectueaza ingerinte in procesul electoral american, un demers care intervine pe fondul criticilor privind toleranta fata de actiunile Rusiei, relateaza Washington Post.Casa…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata starea de urgenta in statul California, afectat din 23 iulie de incendii de padure, informeaza EFE. Trump a ordonat guvernului federal sa acorde asistenta suplimentara regiunii afectate, de unde autoritatile au fost obligate sa evacueze circa 38.000…

- Intalnirea de miercuri pe tema comerțului a președintelui Donald Trump cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker avea toate ingredientele necesare unui potențial fiasco, insa pana la urma ea ne-a oferit cele mai bune vești economice din ultimele saptamani. Casa Alba va trambița acum ca Europa…

- In scurta inregistrare, Schwarzenegger l-a comparat pe Trump cu un las. „Tocmai am vazut conferinta pe care ai tinut-o cu Vladimir Putin: a fost penibila. Ai stat acolo ca un las, ca un admirator care mai avea putin sa ii ceara un autograf sau un selfie. Ai vandut comunitatea serviciilor de informatii…

- Reputatia presedintelui SUA, Donald Trump, pare sa se fi erodat dupa turneul efectuat in Europa, comenteaza Wall Street Journal, observand ca liderul american in general promoveaza o doctrina in care se plaseaza pe primul loc, dar a manifestat slabiciune la intalnirea cu omologul rus Vladimir Putin,…

- Imediat dupa instalarea la Casa Alba, Donald Trump a dat numarul sau personal de mobil liderilor lumii, scrie Washington Post. Interlocutorii cotidianului au relatat despre socul consilierilor prezidentiali, care s-au...

- Actrita americana Susan Sarandon s-a numarat printre cele 575 de femei arestate joi, la Washington, dupa ce au participat la un protest fata de politica privind imigrantii a lui Donald Trump, organizat la Departamentul de Justitie din Senat.