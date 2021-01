Omul din spatele lui Rareș Bogdan. Nu e singur, iar Orban nu mai are șanse Comentatorul politic Bogdan Chirieac a evaluat, la Antea 3, ultimele declarații ale prim-vicepresedintelui PNL Rares Bogdan, de a-l rasturna din functie pe actualul presedinte Ludovic Orban. "E inclestare in PNL din momentul in care USR a pus mana pe Guvern. USR a capatat enorm de multa putere, nu se inteleg (cu liberalii, n.r.) pe prefecti si subsecretari de stat. De decontat guvernarea, o vor face cei din PNL (...) Intrebarea este daca Rares Bogdan il are de parte a sa pe Iohannis? Bogdan Chirieac: Orice revolta in PNL fara sprijinul lui Iohannis va esua Pentru ca, daca Iohannis il doreste in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan afirma ca liderul partidului, Ludovic Orban, conduce in mod dictatorial PNL, impunand decizii și ignorandu-i pe ceilalți liberali din conducerea partidului. Rareș Bogdan i-a cerut lui Orban sa-și depuna mandatul de președinte al PNL. „Partidul a fost condus de…

- Ce mai zgomot, ce mai zumzet! Rareș Bogdan, aflat in fruntea unei grupari din PNL alaturi de Robert Sighiartau, a dat oficial duminica seara tonul debarcarii lui Ludovic Orban din fruntea partidului, scuipandu-l vartos pe Orban cu aceeași limba cu care il lauda. Mai intai declarațiile facute duminica…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca partidul are nevoie de o reforma totala și ca Ludovic Orban a eșuat in calitatea de președinte al formațiunii liberale. Declarațiile au fost facute duminica seara in cadrul emisiunii Interviurile lui Cristoiu de la Aleph News. Prim-vicepresedintele…

- Rareș Bogdan a anunțat, la emisiunea „Interviurile lui Cristoiu”, la AlephNews, ca el și lideri PNL importanți, care au in spate filiale puternice, cer reformarea partidului, democratizarea totala, promovarea oamenilor pe competența, „nu ca il cunosc pe Ludovic Orban”. „Ludovic Orban trebuia sa-și dea…

- Ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, nu ii place sa fie criticat. Mai exact, el a anunțat ca Violeta Vijulie, șefa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, va fi eliberata din funcție. Violeta Vijulie a intervenit in conflictul pe care il are Emil Boc, primarul Clujului, cu ministrul Sanatații,…

- La o zi dupa ce sefa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), liberala Violeta Vijulie, a cerut ca Nelu Tataru sa revina la conducerea ministerului sanatatii, Vlad Voiculescu a anuntat ca aceasta va fi inlocuita din functie, informeaza G4media.Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat…

- Fostul premier PSD Mihai Tudose l-a ironizat marți, la Antena 3, pe noul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu (PLUS). „L-ati vazut cumva pe Vlad Voiculescu? Cica a inceput lumea sa spuna ca e noua Elodia, il cauta toata lumea si nu-l gaseste”, a declarat Mihai Tudose. Citește și: 'Puciștii'…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, fostul premier PDL Emil Boc, a avansat luni, la Antena 3, o posibila varianta pentru depașirea blocajului din negocierile pentru formarea viitorului Guvern. Context: PNL vrea și premierul și șefia Camerei Deputaților și vrea sa dea șefia Senatului catre USR…