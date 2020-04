Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Managerul Spitalului Municipal de Urgența a confirmat in aceasta dimineața informația prezentata de Caon inca de joi seara, potrivit careia o asistenta și doua infirmiere au ieșit pozitiv la textul pentru Covid-19. Cican a precizat ca in momentul de fața sunt 18 persoane internate la SMUC,…

- Medicii și asistentele de la Spitalul din Timișoara au dorit sa faca un gest frumos fața de pacienții bolnavi de coronavirus. Pentru a se simți mai in siguranța, pacienții pot vedea de acum pe piepturile cadrelor medicale fotografii cu ele zambind.

- Cinci asistente medicale de la Maternitatea Odobescu din Timișoara sunt infectate cu noul coronavirus, a declarat pentru MEDIAFAX, primarul Nicolae Robu.Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca cinci asistente de la Maternitatea Odobescu au fost testate pozitiv pentru…

- O angajata de la Spitalul Judetean Suceava rupe tacerea si spune ca personalul medical nu are echipamente de protectie si, din acest motiv, zeci de cadre medicale s-au infectat. Luni 23 martie, toti angajatii au fost chemati la serviciu.

- O angajata de la Spitalul Judetean Suceava rupe tacerea si spune ca personalul medical nu are echipamente de protectie si, din acest motiv, zeci de cadre medicale s-au infectat. Luni 23 martie, toti angajatii au fost chemati la serviciu.

- In urma testelor realizate la Timișoara au fost descoperite șase noi cazuri de coronavirus. Este vorba de șase femei – trei cadre medicale și trei paciente care au intrat in contact cu o femeie de 26 de ani din Hunedoara care nu a respectat izolarea. Tanara care are coronavirus și acume este internata…