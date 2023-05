Omul cu lipici la monedele de aur Șeful Radet din Brașov, Mircea Marian impreuna cu mana sa dreapta Gheorghe Corboș, au fost arestați preventiv saptamana trecuta de magistrații Tribunalului din orașul de sub Tampa pentru infracțiunea de abuz in serviciu. Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, cei doi inculpați din acest dosar ar fi dispus și coordonat derularea formala a mai multor proceduri de achiziție directa publicate in SEAP, prin care ar fi favorizat caștigarea mai multor contracte de lucrari și servicii de catre societațile comerciale implicate in cauza. Printre altele, Mircea Marian este acuzat ca ar fi primit doua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

