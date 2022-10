Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac (83 de ani) contesta faptul ca Serena Williams (40 de ani), retrasa din activitate la US Open 2022, este cea mai mare jucatoare din istoria tenisului. Ion Țiriac și Sorana Cirstea au prefațat turneul Țiriac Foundation Trophy, din categoria WTA 125, programat la București saptamana viitoare.…

- Serena Williams a fost eliminata de Ajla Tomljanovic in turul trei la US Open 2022, infrangerea marcand ultima partida de tenis din cariera incununata de succese a sportivei americane. John McEnroe susține ca dupa ce Serena a parasit competiția, ediția de anul acesta a ultimul Grand Slam al anului se…

- Coco Gauff a intrat devreme in lumina reflectoarelor, iar la 15 ani se lupta deja cu cele mai importante nume din tenisul feminin. Ajunsa la varsta de 18 ani, sportiva aflata pe locul 12 in clasamentul WTA a afirmat ca a obtinut primul cec din viata ei datorita Serenei Williams.

- Serena Williams a anunțat marți ca se va retrage dupa US Open 2022, iar Ilie Nastase (care a avut mai multe conflicte cu sportiva care a caștigat 23 de titluri de Grand Slam) a afirmat ca decizia era una de așteptat, avand in vedere varsta americancei.

- Cu ocazia anunțului iminentei retrageri a Serenei Williams (40 de ani) din tenis, fosta jucatoare Marion Bartoli (37), locul 7 WTA in cel mai bun moment al carierei, a povestit cum a reacționat legendara sportiva din SUA dupa finala Wimbledon 2019. In 2019, la Wimbledon, Serena Williams a avut șansa…

- Serena Williams și-a anunțat retragerea din activitatea competiționala in cel mai nou numar al revistei Vogue. Tenismena americana, care la sfarșitul lunii septembrie va implini 41 de ani, a lasat sa se ințeleaga ca US Open 2022 va fi ultimul turneu din cariera ei. Considerata una dintre cele mai mari…

- Alex Leonte a fost parasit de Theo Rose, dupa 5 ani de relație. Cantareața s-a indragostit de Anghel Damian, fostul iubit al actriței Lia Bugnar, chiar pe platourile de filmare ale serialului „Clanul”. Fostul iubit al artistei este nepotul lui Marin Barbu. Acesta a fost surprins de paparazzii de la...…

- Serena Williams, in varsta de 41 de ani, nu mai apare in clasamentul WTA, dupa ce a pierdut toate punctele, informeaza Agerpres , care preia AFP. Legendara tenismena ocupa locul 1.204 in momentul participarii la Wimbledon. Serena Williams, care are in palmares 23 de turnee de Mare Slem castigate, a…