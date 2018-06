Omul care a comis jaf armat pentru un domeniu web a primit 20 de ani de nchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Familiile si prietenii elevilor ucisi in urma unui atac armat comis recent intr-un liceu din Statele Unite au demarat o campanie impotriva lansarii unui joc video care simuleaza un astfel de incident ce are loc intr-o unitate de invatamant.

- Adolescentul acuzat de uciderea a opt studenti si doi profesori in cursul unui atac armat comis vineri la un liceu din Houston a studiat anterior cazuri de atacuri in masa, au declarat surse pentru ABC News, relateaza luni Reuters. Autorul atacului, Dimitrios Pagourtzis, 17 ani, "a folosit aspecte din…

- Cel putin zece persoane au murit in urma unui atac armat produs vineri la un liceu din statul american Texas, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din Statele Unite citate de postul CBS News. Un individ a deschis focul vineri in Liceul din Santa Fe, situat in apropierea orasului texan Galveston.…

- Asociatia Armelor de Foc (NRA) din SUA a primit in luna martie donatii de 2,4 milioane de dolari, cele mai mari din ultimii 15 ani, la doar o luna dupa atacul de la un liceu din Parkland, Florida, unde un elev a impuscat mortal 17 persoane, informeaza site-ul postului BBC News.

- Cel putin patru persoane au murit, joi, in urma unui atac armat comis intr-o universitate din orasul turc Eskisehir, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Atacatorul ar fi unul dintre angajatii universitatii, in functia de cercetator stiintific, si a impuscat mortal patru cadre didactice:…

- O femeie de 39 de ani, identificata de politia americanca drept autoarea atacului armat de la sediul YouTube din California, acuza compania online de discriminare la adresa ei, potrivit contului ei pe retelele de socializare, informeaza site-ul postului NBC News. Femeia, care a comis…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite intr-un atac armat produs marti dupa-amiaza (in cursul noptii de marti spre miercuri, ora Romaniei) la sediul companiei online YouTube, in oraselul San Bruno, situat in statul California, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate americane.