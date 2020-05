Europa continuna sa fie afectata de pandemie, in ciuda scaderii numarului de cazuri noi datarata masurilor de carantina, spune șeful european al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Kluge a avertizat ca boala nu va disparea prea curand, motiv pentru care lumea trebuie sa se adapteze unei noi realitați, in care sanatatea publica are un rol extrem de important. El a explicat ca este vital ca toate statele sa se pregateasca pentru urmatoarele valuri de imbolnavire, odata ce a fost atins primul varf al bolii. „Daca primul val a trecut, inseamna ca am caștigat timp pentru a ne pregati pentru un…