OMS, semnal de alarmă după războiul din Israel. Bombardamentele s-au intensificat Semnal de alarma in partea OMS. Razboiul din Israel ia amploare, iar temerile se accentueaza de la o zi la alta. Organizatia Mondiala a Sanatatii este „extrem de tulburata” de informatiile privind atacurile israeliene in apropierea spitalului Al-Shifa din orasul Gaza, a transmisdirectorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sambata dimineata, intr-o declaratie citata de CNN. „Multi lucratori din domeniul sanatatii cu care am fost in contact au fost fortati sa paraseasca spitalul in cautarea sigurantei”, a spus Ghebreyesus pe X (fostul Twitter), adaugand: „Multi dintre miile de oameni care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

