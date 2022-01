OMS: Se recomandă renunțarea la certificatul verde Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca interdictiile generale de calatorie si obligativitatea vaccinarii pentru cei care trec frontierele nu au eficienta in “suprimarea propagarii internationale” a coronavirusului, relateaza Le Figaro. In contextul in care noul val pandemic de covid-19 cauzat de varianta Omicron a dus la restrictii in Europa, inclusiv pentru cei vaccinati, in Italia sau in Austria, Comitetul de urgenta al OMS a emis anumite recomandari, in special in ceea ce priveste calatoriile internationale. Stabilite la 13 ianuarie, recomandarile au fost publicate la 19 ianuarie.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

