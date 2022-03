OMS: Războiul ar putea agrava pandemia COVID-19 Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se arata ingrijorata de faptul ca razboiul din Ucraina ar putea agrava pandemia COVID-19 și ca incearca sa faca mai multe pentru a limita raspandirea bolilor infecțioase, potrivit CNN, transmite Mediafax. Cazurile din regiune au scazut fața de saptamana precedenta, dar exista un risc semnificativ de apariție a unor imbolnaviri mai grave și de decese, din cauza ratei scazute de vaccinare din Ucraina. O situație ingrijoratoare este și exodul celor peste 2 milioane de persoane care au fugit din țara de teama razboiului in zonele invecinate, regiuni care au,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

