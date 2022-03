OMS: Probabil, SARS-COV-2 va evolua, dar severitatea bolii se va reduce Organizația Mondiala a Sanatații a prezentat trei posibile scenarii vizand evoluția pandemiei in continuare, ce fac parte din Planul strategic de pregatire și raspuns al OMS. In cadrul unei informari de presa, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca ”scenariul cel mai probabil este ca virusul va continua sa evolueze, dar severitatea bolii se va reduce in timp intrucat imunitatea crește datorita vaccinarii și infectarii”. Totuși, directorul general al OMS subliniaza ca periodic se pot inregistra varfuri in privința numarului de infectari și al deceselor, din cauza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

