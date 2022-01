Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca interdictiile generale de calatorie si obligativitatea vaccinarii pentru cei care trec frontierele nu au eficienta in “suprimarea propagarii internationale” a coronavirusului, relateaza Le Figaro.In special, OMS recomanda “ridicarea sau relaxarea interdictiilor…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat luni extinderea utilizarii medicamentului RoActemra (Tocilizumab), dezvoltat de grupul farmaceutic Roche impotriva artritei, la pacientii adulti diagnosticati cu COVID-19 care au nevoie de tratament sistemic cu steroizi si la cei care necesita…