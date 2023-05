Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) apreciaza potențialul Inteligenței artificiale (AI), dar recomanda prudența atunci cand este folosita in sectorul asistenței medicale cu rol de instrument care vine in sprijinul cadrelor medicale și serviciilor de diagnostic, potrivit Reuters. Potrivit comunicatului OMS, datele utilizate pentru a ”antrena” AI ar putea fi partinitoare si genereaza informatii inselatoare sau inexacte, iar modelele cibernetice ar putea fi utilizate in mod eronat pentru a genera dezinformare. Este imperativ sa se evalueze riscurile privind utilizarea instrumentelor de tip ‘modele…