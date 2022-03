OMS: În Ucraina sunt cele mai rele ”ingrediente” posibile pentru ”amplificarea și răspândirea bolilor infecțioase” Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) atrage atenția ca, in prezent, in Ucraina, sunt toate condițiile care favorizeaza ”amplificarea și raspandirea bolilor infecțioase”. Pana acum, OMS a inregistrat 18 atacuri asupra unitaților de sanatate, lucratorilor din domeniul sanatații și ambulanțelor, inclusiv zece morți și 16 raniți”, a spus dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Tedros intr-o conferința de presa, transmite CNN. Directorul general al OMS a anunțat ca au fost livrate 5 tone de consumabile medicale la Kiev pentru ingrijiri chirurgicale in cazul a 150 de pacienți cu traumatisme, precum și alte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

