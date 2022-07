OMS face cercetări în Ghana pentru a vedea dacă virusul Marburg a ajuns aici OMS e in alerta. In Ghana ar putea sa fie al doilea focar al presupusei febre hemoragice Marburg. Dupa cum a explicat reprezentantul local al OMS, dr. Francis Kasolo, „sunt doi pacienți din regiunea de sud Ashanti, care nu au nicio legatura unul cu celalalt, dar ambii aveau simptome similare, cum ar fi diaree, febra, greața, varsaturi și sangerare. Autoritațile sanitare sunt la fața locului pentru a investiga situația și a se pregati pentru un posibil raspuns la focar”. Dr. Francis Kasolo, a mai adaugat: „Lucram la un contact strans cu țara pentru a crește gradul de detecție, a ține evidența contactelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

