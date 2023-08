OMS clasifica drept varianta de interes tulpina de coronavirus EG.5. Iata in ce tari circula

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a clasificat miercuri tulpina de coronavirus EG.5 care circula in Statele Unite, China și țari din Europa, inclusiv Marea Britanie, drept "varianta de interes".

- Reincepe isteria! Cazurile de Covid-19 au explodat in SUA odata cu raspandirea noii variante EG.5O noua varianta a coronavirusului care produce Covid-19, botezata EG.5, se raspandeste in Statele Unite, dar si in Irlanda, Franta, Marea Britanie, Japonia si China, observandu-se o crestere a numarului…

- Presedintele SUA, Joe Biden se va intalni joi, 27 iulie, la Casa Alba cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, intrevedere prezentata ca un omagiu adus tarii sale, aliat-cheie in cadrul NATO, si in cursul careia ar urma sa evite sa discute despre proximitatea acesteia cu extrema dreapta, noteaza Agerpres…

- Luna iulie 2023 ar putea fi declarata cea mai fierbinte luna din ultimele „sute, daca nu mii de ani” la nivel mondial, a declarat climatologul-sef al NASA, potrivit Agenției France Presse, preluata de Agerpres.In luna iulie, au fost inregistrate mai multe recorduri de caldura, conform analizelor efectuate…

- Eevii olimpici romani au obținut trei medalii de aur și doua de argint la Olimpiada Internaționala de Fizica 2023 din Japonia, clasand Romania pe locul unu in Europa și pe locul trei in lume, dupa China, Coreea de Sud și Statele Unite ale Americii. Iata cine sunt cei cinci performanți!

- Decizia recenta a Chinei de a restrictiona exporturile a doua metale, galiu si germaniu, utilizate in semiconductori si vehicule electrice, ar trebui sa ridice semnale rosii pentru liderii europeni, deoarece demonstreaza dependenta excesiva a continentului de China si necesitatea de a construi un lant…

- Este vorba despre febra hemoragica Crimeea-Congo, care are o rata de mortalitate de aproape 50% și este extrem de greu de tratat, a avertizat Organizația Mondiala A Sanatații. Boala se afla pe lista maladiilor prioritare a OMS și se raspandește prin intermediul capușelor și țesuturilor animale. Specialiștii…

- Washingtonul a anuntat joi ca a incheiat negocierile comerciale cu Taipeiul pentru a consolida legaturile dintre cele doua economii, ultimul pas inainte de semnarea unui acord comercial, la mai putin de un an de la lansarea acestei initiative puternic criticata de China, informeaza AFP, citat de Agerpres."Aceasta…