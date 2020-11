Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) recomanda ca toți adulții sa faca minimum 150 de minute de activitate fizica intense pe saptamana, pentru o sanatate mai buna a psihicului in timpul pandemiei de coronavirus. Totodata, experții din cadrul OMS recomanda in cazul copiilor si adolescentilor in medie…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat ca țara sa se va lupta cu noul coronavirus cel puțin pana la jumatatea anului viitor, dupa ce in Hexagon s-au inregistrat peste un milion de cazuri, informeaza BBC. Vineri, in Franța au fost anunțate peste 40.000 de cazuri noi de COVID-19 și 298 de decese.…

- In opinia sa, principala condiție pentru revenirea la „viața normala” este vaccinarea impotriva coronavirusului. „Singurul mod in care oamenii se pot intoarce pe drumul cel bun este de a obține un vaccin foarte eficient și accesibil”, a spus Gates. Fondatorul Microsoft considera ca vaccinarea…

- Din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus, orasul englez Caerphilly va intra in carantina, incepand de marti dimineata. Oamenii nu vor mai avea voie sa intre sau sa iasa din oras fara sa aiba un motiv intemeiat. Intalnirile vor fi permise doar in aer liber, nu și in interior. Nu…

- Tratarea cu steroizi a bolnavilor de Covid-19 aflati in stare critica reduce riscul de deces cu 20%, potrivit unei analize a sapte studii clinice efectuate la nivel international, ceea ce a a determinat Organizatia Mondiala a Sanatatii sa isi revizuiasca recomandarea fata de acest tratament, transmite…

