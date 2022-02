Stiri pe aceeasi tema

- O subvarianta a tulpinii de coronavirus Omicron care, potrivit unor studii, ar fi mai contagioasa decat versiunea originala a fost detectata in 57 de tari, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite AFP. Omicron, care se raspandeste si sufera mutatii rapid, a devenit varianta…

- O subvarianta a tulpinii de coronavirus Omicron care, potrivit unor studii, ar putea fi mai contagioasa decat versiunea originala a fost detectata in 57 de tari, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), noteaza AFP. Omicron, care se raspandeste si sufera mutatii rapid, a devenit varianta…

- Potrivit unor studii, ar putea fi mai contagioasa decat versiunea originala. O subvarianta a tulpinii de coronavirus Omicron a fost detectata in nu mai putin de 57 de țari, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatații (OMS) miercuri, 2 februarie. Omicron, care se raspandește și sufera mutații rapid, a…

- O subvarianta a tulpinii de coronavirus Omicron care, potrivit unor studii, ar putea fi mai contagioasa decat versiunea originala a fost detectata in 57 de tari, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), noteaza AFP, preluata de Agerpres. Omicron, care se raspandeste si sufera mutatii…

- Cat de contagioasa este noua subvarianta BA.2 a tulpinii Omicron, detectata și in Romania Cat de contagioasa este noua subvarianta BA.2 a tulpinii Omicron, detectata și in Romania O subvarianta a tulpinii de coronavirus Omicron care, potrivit unor studii, ar putea fi mai contagioasa decat versiunea…

- O subvarianta a tulpinii de coronavirus Omicron care, potrivit unor studii, ar putea fi mai contagioasa decat versiunea originala a fost detectata in 57 de tari, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- Noua subvarianta (BA.2) a COVID-19, supranumita „Omicron invizibil” de unii oameni de știința, a fost depistata și in Romania, potrivit INSP. Conform unui raport privind variantele coronavirusului care determina ingrijorare, publicat marți, 13 cazuri de infectare cu subvarianta BA.2 au fost confirmate…

- Nivelul de risc asociat variantei Omicron a noului coronavirus este in continuare foarte ridicat, a estimat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in raportul sau saptamanal, in contextul in care numarul cazurilor de COVID-19 a stabilit un nou record saptamana trecuta,