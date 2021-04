Stiri pe aceeasi tema

- A fost inregistrat primul caz de Covid-19 cu noua varianta indiana, informeaza Digi24. Varianta indiana a fost confirmata pana acum in 17 țari. Știre in curs de actualizare. Varianta indiana a coronavirusului, ce provoaca COVID-19 si care s-ar putea afla in spatele escaladarii pandemiei…

- Cofondatorul BioNTech, Ugur Sahin, și-a exprimat increderea ca vaccinul pe care compania sa l-a dezvoltat impreuna cu Pfizer funcționeaza impotriva variantei indiene a coronavirusului. „Inca testam varianta indiana, dar varianta indiana are mutații pentru care am testat deja și pentru care vaccinul…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca varianta indiana a coronavirusului ar putea fi mai contagioasa și mai rezistenta la vaccinari și tratamente. Varianta include mutatii “asociate unei intensificari a transmiterii” si o capacitate mai mica de neutralizare a virusului prin unele tratamente…

- Varianta indiana a coronavirusului, ce provoaca COVID-19 si care s-ar putea afla in spatele escaladarii pandemiei in sudul Asiei, a aratat in studii de laborator ca ar putea fi mai contagioasa si mai rezistenta la vaccinari si tratamente, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS),…

- Aceasta varianta a fost clasificata de Organizația Mondiala a Sanatații ca „varianta de interes”, ceea ce ar indica faptul ca este mai periculoasa. Varianta indiana a Covid-19 face lumea sa tremure. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), varianta B.1.617, mai cunoscuta sub numele de varianta…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca are ”pe radar” o varianta a coronavirusului identificata in India, dar nu știe inca daca tulpina are legatura cu creșterea spectaculoasa a numarului de cazuri de Covid din aceasta țara, relateaza Agerpres , care citeaza EFE. Noua varianta are doua…

- Pandemia a atins un ”punct critic”, iar imbolnaviri de covid-19 cresc in mod ”exponential”, avertizeaza luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, care considera ca pandemia poate fi controlata in ”cateva luni” daca se iau masuri adecvate, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Ne aflam in prezent…

- OMS a anunțat ca nu poate da o recomandare cu privire la o modificare a vaccinului anti-Covid intre doua doze. Anunțul vine dupa ce Inalta Autoritate a Sanatatii (HAS) din Franta a decis ca persoanele sub 55 de ani care au primit o prima doza de ser AstraZeneca pot face rapelul cu un alt vaccin.…