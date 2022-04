Stiri pe aceeasi tema

- Africa inregistreaza o usoara crestere a numarului de cazuri de COVID-19, rezultata in mare parte in urma dublarii numarului de infectari raportate in Africa de Sud, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care ii indeamna pe oamenii de pe intregul continent sa continue sa se vaccineze…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri decizia de a mentine raspandirea COVID-19 ca urgenta sanitara internationala sau pandemie. Potrivit directorului general al organizatiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Comitetul de Urgenta al OMS a recomandat sa nu fie schimbat nivelul de alerta…

- Date statistice COVID-19 din 19.03.2022: – Total persoane confirmate: 52736 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 85 – Total persoane vindecate: 50662 – Total decese: 1269 – Decese in ultimele 24 h: 0 – Total teste COVID 19 (PCR+ teste rapide): 442650 – Total teste PCR: 344372 – Total teste rapide: 98278 –…

- O crestere dramatica a numarului de cazuri de violenta domestica a fost raportata in Bulgaria, a declarat marti sefa de cabinet a ministrului Justitiei, Liliya Simeonova, in cadrul unei conferinte privind prevenirea violentei domestice si mecanismele de aparare a drepturilor omului. Fii la…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat o scadere importanta a numarului de noi cazuri de COVID-19 la nivel global in ultima saptamana. Numarul de cazuri noi la nivel mondial a scazut cu 19% prin comparatie cu numarul raportat in cursul saptamanii precedente, in timp ce numarul de noi decese…

- Vaccinul impotriva COVID-19, care va fi produs la centrul din Africa de Sud, ar putea fi gata peste trei ani deoarece marii producatori de pe piața mondiala au refuzat sa impartașeasca OMS-ului tehnologia și expertiza serurilor dezvoltate de ei, potrivit Aleph News și Mediafax. Vaccinul COVID-19…