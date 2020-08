Stiri pe aceeasi tema

- Numarul uriaș al cazurilor de coronavirus din unele tari este rezultatul nerespectarii restrictiilor antiepidemice de catre tineri, in conditiile in care in emisfera nordica este vara, a anunțat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Cresterea numarului cazurilor de coronavirus in unele tari este rezultatul nerespectarii restrictiilor antiepidemice de catre tineri, in conditiile in care este vara in emisfera nordica, afirma Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS)."Dovezile…

- OMS se anunța ingrijorata de numarul mare de imbolnaviri de Covid din Balcani și sudul Europei. Pandemia accelereaza si in Africa. Tendinte „ingrijoratoare“ ale infectiilor cu noul coronavirus se manifesta in sudul Europei si in regiunea Balcanilor, a declarat miercuri directorul Programului pentru…

- Membrii Comisiei pentru mediu, sanatate publica si siguranta alimentara (ENVI) a Parlamentului European au subliniat joi nevoia de cooperare globala in raspunsul la COVID-19, intr-o dezbatere cu directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit unui…

- Nu este sigur ca oamenii de stiinta vor putea sa creeze un vaccin eficient impotriva noului coronavirus, SARS-CoV-2, care a declansat pandemia de COVID-19, insa ar putea fi nevoie sa treaca un an pana cand va putea fi obtinut un astfel de tratament, a declarat joi directorul Organizatiei Mondiale…

- Mai mult de 100 de noi cazuri de Covid-19 au fost inregistrate la Beijing de cand boala a reaparut in orasul chinez, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, scrie AFP."Saptamana trecuta, China a anuntat un nou focar in Beijing, dupa mai mult de 50 de zile fara niciun caz in acest…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat ca pandemia de coronavirus se agraveaza la nivel mondial, pe masura ce protestele generate de moartea lui George Floyd se amplifica, si recomanda precautie."Cu toate ca situatia in Europa se amelioreaza, in lume ea se agraveaza", a declarat directorul…

- Un numar de aproximativ 159.000 de decese suplimentare fata de cat ar fi fost de asteptat in mod obisnuit a fost inregistrat de la inceputul lunii martie in 24 de tari europene, a declarat joi un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a spus ca o "proportie semnificativa" a cresterii…